Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
9 сент. 2005, 23:00 МСК
9.09.2005, 23:00 МСК
пятница
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы