Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:5
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
17 апр. 2004, 23:00 МСК
17.04.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы