Матч завершен
Крылья Советов
Самара
4:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
11 июля 2003, 23:00 МСК
11.07.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы