Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 31 тур

РПЛ,

31 тур

Россия
11 окт. 1996, 23:00 МСК
11.10.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы