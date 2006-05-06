Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
5 мая 2006, 23:00 МСК
5.05.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы