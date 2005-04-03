Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
3 апр. 2005, 14:00 МСК
3.04.2005, 14:00 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы