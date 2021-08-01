Крылья Советов - Спартак: 01 августа 2021 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
-:-

Крылья Советов - Спартак: 01 августа 2021 смотреть онлайн

Спартак
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
1 авг. 2021, -:- МСК
1.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
8
Мозес
Виктор Мозес
24
Промес
Квинси Промес
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
22
Игнатов
Михаил Игнатов
-
54
Умяров
Наиль Умяров
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
68
Литвинов
Руслан Литвинов
-
Главный тренер
Доменико Тедеско

Прошлые матчи

09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 19:00
Спартак
2 : 0
Крылья Советов
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 19:00
Спартак
2
Крылья Советов
0
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Крылья Советов
1
Спартак
2
18.05.2019 18 мая 2019 сб 19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
18.05.2019 18 мая 2019 сб 19:00
Крылья Советов
1
Спартак
2
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 14:00
Спартак
3 : 1
Крылья Советов
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 14:00
Спартак
3
Крылья Советов
1
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 17:30
Крылья Советов
1 : 3
Спартак
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 17:30
Крылья Советов
1
Спартак
3
01.12.2016 01 дек. 2016 чт 18:00
Крылья Советов
4 : 0
Спартак
01.12.2016 01 дек. 2016 чт 18:00
Крылья Советов
4
Спартак
0
08.08.2016 08 авг. 2016 пн 19:30
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
08.08.2016 08 авг. 2016 пн 19:30
Спартак
1
Крылья Советов
0
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Спартак
1
Крылья Советов
0
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 19:00
Крылья Советов
0 : 2
Спартак
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 19:00
Крылья Советов
0
Спартак
2
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 18:30
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 18:30
Спартак
1
Крылья Советов
0
16.07.2013 16 июля 2013 вт 18:30
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
16.07.2013 16 июля 2013 вт 18:30
Крылья Советов
1
Спартак
2
10.05.2013 10 мая 2013 пт 19:00
Спартак
1 : 1
Крылья Советов
10.05.2013 10 мая 2013 пт 19:00
Спартак
1
Крылья Советов
1
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 14:30
Крылья Советов
0 : 5
Спартак
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 14:30
Крылья Советов
0
Спартак
5
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 17:30
Спартак
3 : 0
Крылья Советов
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 17:30
Спартак
3
Крылья Советов
0
15.05.2011 15 мая 2011 вс 17:15
Крылья Советов
0 : 1
Спартак
15.05.2011 15 мая 2011 вс 17:15
Крылья Советов
0
Спартак
1
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
Спартак
0 : 0
Крылья Советов
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 19:00
Спартак
0
Крылья Советов
0
25.07.2010 25 июля 2010 вс 19:30
Крылья Советов
0 : 0
Спартак
25.07.2010 25 июля 2010 вс 19:30
Крылья Советов
0
Спартак
0
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 17:00
Крылья Советов
2 : 1
Спартак
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 17:00
Крылья Советов
2
Спартак
1
19.07.2009 19 июля 2009 вс 15:00
Спартак
1 : 1
Крылья Советов
19.07.2009 19 июля 2009 вс 15:00
Спартак
1
Крылья Советов
1
05.10.2008 05 окт. 2008 вс 15:00
Спартак
0 : 1
Крылья Советов
05.10.2008 05 окт. 2008 вс 15:00
Спартак
0
Крылья Советов
1

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