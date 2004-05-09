Матч завершен
Крылья Советов
Самара
4:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
8 мая 2004, 23:00 МСК
8.05.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы