Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
16 марта 2002, -:- МСК
16.03.2002, -:- МСК
суббота
Составы