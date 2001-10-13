Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
12 окт. 2001, 23:00 МСК
12.10.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы