Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
14 апр. 2000, 23:00 МСК
14.04.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы