Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
8 мая 1998, 23:00 МСК
8.05.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы