Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:6
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
7 июля 1995, 23:00 МСК
7.07.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы