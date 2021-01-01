Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:6
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
2 окт. 1994, -:- МСК
2.10.1994, -:- МСК
воскресенье
Составы