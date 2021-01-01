Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:3
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
11 мая 1993, 23:00 МСК
11.05.1993, 23:00 МСК
вторник
Составы