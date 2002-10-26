Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
Сокол
Саратов
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
25 окт. 2002, 23:00 МСК
25.10.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы