Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
17 авг. 2001, 23:00 МСК
17.08.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы