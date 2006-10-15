Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
14 окт. 2006, 23:00 МСК
14.10.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы