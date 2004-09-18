Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
17 сент. 2004, 23:00 МСК
17.09.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы