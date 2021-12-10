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Крылья Советов VS Рубин
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Крылья Советов - Рубин: 10 декабря 2021 смотреть онлайн
Крылья Советов
Самара
-:-
Крылья Советов - Рубин: 10 декабря 2021 смотреть онлайн
Рубин
Казань
РПЛ, 18 тур
РПЛ,
18 тур
Россия
10 дек. 2021, -:- МСК
10.12.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Прошлые матчи
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0
Крылья Советов
1
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
16:30
Крылья Советов
0
Рубин
0
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
18:30
Крылья Советов
1
Рубин
0
01.10.2018
01 окт. 2018
пн
19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
01.10.2018
01 окт. 2018
пн
19:30
Рубин
2
Крылья Советов
1
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
19:00
Рубин
1 : 2
Крылья Советов
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
19:00
Рубин
1
Крылья Советов
2
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
14:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
14:30
Крылья Советов
0
Рубин
0
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Рубин
3
Крылья Советов
0
15.05.2016
15 мая 2016
вс
14:30
Крылья Советов
1 : 1
Рубин
15.05.2016
15 мая 2016
вс
14:30
Крылья Советов
1
Рубин
1
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:30
Рубин
2 : 0
Крылья Советов
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
14:30
Рубин
2
Крылья Советов
0
10.05.2014
10 мая 2014
сб
14:15
Крылья Советов
0 : 4
Рубин
10.05.2014
10 мая 2014
сб
14:15
Крылья Советов
0
Рубин
4
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
16:30
Рубин
1 : 1
Крылья Советов
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
16:30
Рубин
1
Крылья Советов
1
19.05.2013
19 мая 2013
вс
15:00
Крылья Советов
3 : 1
Рубин
19.05.2013
19 мая 2013
вс
15:00
Крылья Советов
3
Рубин
1
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:45
Рубин
2 : 0
Крылья Советов
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:45
Рубин
2
Крылья Советов
0
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
17:45
Рубин
1 : 0
Крылья Советов
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
17:45
Рубин
1
Крылья Советов
0
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Крылья Советов
2 : 2
Рубин
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Крылья Советов
2
Рубин
2
29.10.2010
29 окт. 2010
пт
17:45
Крылья Советов
0 : 2
Рубин
29.10.2010
29 окт. 2010
пт
17:45
Крылья Советов
0
Рубин
2
09.07.2010
09 июля 2010
пт
15:30
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
09.07.2010
09 июля 2010
пт
15:30
Рубин
3
Крылья Советов
0
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
19:00
Рубин
4 : 1
Крылья Советов
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
19:00
Рубин
4
Крылья Советов
1
11.07.2009
11 июля 2009
сб
15:30
Крылья Советов
1 : 2
Рубин
11.07.2009
11 июля 2009
сб
15:30
Крылья Советов
1
Рубин
2
25.10.2008
25 окт. 2008
сб
13:00
Рубин
3 : 0
Крылья Советов
25.10.2008
25 окт. 2008
сб
13:00
Рубин
3
Крылья Советов
0
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