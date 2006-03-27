Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
26 марта 2006, 23:00 МСК
26.03.2006, 23:00 МСК
воскресенье
Составы