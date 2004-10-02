Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
1 окт. 2004, 23:00 МСК
1.10.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы