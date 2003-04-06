Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
5 апр. 2003, 23:00 МСК
5.04.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы