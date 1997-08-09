Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:2
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
8 авг. 1997, 23:00 МСК
8.08.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы