Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:3
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
9 авг. 1996, 23:00 МСК
9.08.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы