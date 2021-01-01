Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
31 мая 1994, 23:00 МСК
31.05.1994, 23:00 МСК
вторник
Составы