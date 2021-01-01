Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 32 тур

РПЛ,

32 тур

Россия
16 окт. 1993, -:- МСК
16.10.1993, -:- МСК
суббота
Составы