Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев
Лионель Месси
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Бельгия
Нидерланды
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Крылья Советов VS Ростов
Поделиться:
Крылья Советов - Ростов: 17 сентября 2021 смотреть онлайн
Крылья Советов
Самара
-:-
Крылья Советов - Ростов: 17 сентября 2021 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
17 сент. 2021, -:- МСК
17.09.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Прошлые матчи
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:30
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:30
Крылья Советов
0
Ростов
0
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
Ростов
1
Крылья Советов
0
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
12:30
Крылья Советов
1 : 0
Ростов
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
12:30
Крылья Советов
1
Ростов
0
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:30
Ростов
0 : 1
Крылья Советов
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:30
Ростов
0
Крылья Советов
1
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0
Ростов
0
09.09.2016
09 сент. 2016
пт
20:00
Ростов
2 : 1
Крылья Советов
09.09.2016
09 сент. 2016
пт
20:00
Ростов
2
Крылья Советов
1
05.03.2016
05 марта 2016
сб
14:30
Крылья Советов
0 : 1
Ростов
05.03.2016
05 марта 2016
сб
14:30
Крылья Советов
0
Ростов
1
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
20:00
Ростов
1 : 1
Крылья Советов
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
20:00
Ростов
1
Крылья Советов
1
15.03.2014
15 марта 2014
сб
12:30
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
15.03.2014
15 марта 2014
сб
12:30
Крылья Советов
0
Ростов
2
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
Ростов
1
Крылья Советов
2
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
15:00
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
15:00
Крылья Советов
0
Ростов
2
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
20:00
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
20:00
Ростов
1
Крылья Советов
2
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:15
Крылья Советов
2 : 1
Ростов
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:15
Крылья Советов
2
Ростов
1
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:30
Ростов
1
Крылья Советов
0
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
14:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
14:30
Ростов
1
Крылья Советов
0
29.05.2011
29 мая 2011
вс
17:15
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
29.05.2011
29 мая 2011
вс
17:15
Крылья Советов
2
Ростов
2
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
17:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
17:45
Ростов
1
Крылья Советов
2
14.05.2010
14 мая 2010
пт
19:30
Крылья Советов
1 : 2
Ростов
14.05.2010
14 мая 2010
пт
19:30
Крылья Советов
1
Ростов
2
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
12:45
Крылья Советов
2 : 2
Ростов
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
12:45
Крылья Советов
2
Ростов
2
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Крылья Советов
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
19:00
Ростов
0
Крылья Советов
0
Показать еще
Новости
Бывший игрок «Ростова» – под подозрением в жульничестве. Возможно, его мать умерла за четыре года до его официального рождения
#Гуэлор Канга
27 мая, 21:35
Два гола «Локо» – ошибки трех разных защитников «Крыльев»: отдали ассист сопернику, теряли мяч в штрафной, привезли пенальти
#Крылья Советов
12 мая, 21:33
«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту
#Крылья Советов
12 мая, 20:48
Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу
#Крылья Советов
11 мая, 22:11
Лучший русский бомбардир – парень, который никогда не играл в РПЛ
#Иван Сергеев
05 мая, 17:30
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля, 19:55
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Ростов» подписал защитника «Урала» Калинина. Контракт рассчитан на 5 лет
12 июня, 11:40
Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа
11 июня, 11:38
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылки в сторону арбитра
18 мая, 14:24
«Локомотив» выиграл четыре Кубка России за последние шесть лет, «Крылья» проиграли финал во второй раз
12 мая, 21:56
В матче за Суперкубок России в третий раз подряд сыграют «Зенит» и «Локомотив»
12 мая, 21:56
«Локомотив» в седьмой раз за восемь последних сезонов отобрался в еврокубки
12 мая, 21:56