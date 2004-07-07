Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
6 июля 2004, 23:00 МСК
6.07.2004, 23:00 МСК
вторник
Составы