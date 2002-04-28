Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
27 апр. 2002, 23:00 МСК
27.04.2002, 23:00 МСК
суббота
Составы