Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
5 июля 1996, 23:00 МСК
5.07.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы