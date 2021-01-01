Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
25 мая 1993, 23:00 МСК
25.05.1993, 23:00 МСК
вторник
Составы