Крылья Советов - Нижний Новгород: 15 октября 2021 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
-:-

Крылья Советов - Нижний Новгород: 15 октября 2021 смотреть онлайн

Нижний Новгород
Нижний Новгород
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
15 окт. 2021, -:- МСК
15.10.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Нижний Новгород
мин
-
Темников
Иван Темников
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
-
Горбунов
Игорь Горбунов
-
Маляров
Кирилл Маляров
-
Янсане
Момо Янсане
Главный тренер
Антон Хазов

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Крылья Советов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
1
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
Крылья Советов
3 : 0
Нижний Новгород
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
Крылья Советов
3
Нижний Новгород
0
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Нижний Новгород
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 14:00
Крылья Советов
1
Нижний Новгород
0
15.07.2017 15 июля 2017 сб 16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Крылья Советов
15.07.2017 15 июля 2017 сб 16:00
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
0

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