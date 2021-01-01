Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:2
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
28 июня 1993, 23:00 МСК
28.06.1993, 23:00 МСК
понедельник
Составы