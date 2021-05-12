Крылья Советов - Локомотив: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
-:-

Крылья Советов - Локомотив: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Локомотив
Москва
Кубок России, Финал

Кубок России,

Финал

Россия
12 мая 2021, 20:00 МСК
12.05.2021, 20:00 МСК
среда
Cтадион Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

30.06.2020 30 июня 2020 вт 18:00
Локомотив
1 : 1
Крылья Советов
30.06.2020 30 июня 2020 вт 18:00
Локомотив
1
Крылья Советов
1
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 16:30
Крылья Советов
1
Локомотив
2
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
Локомотив
2
Крылья Советов
2
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Крылья Советов
0
Локомотив
1
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 18:30
Крылья Советов
3 : 2
Локомотив
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 18:30
Крылья Советов
3
Локомотив
2
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 3
Локомотив
05.03.2017 05 марта 2017 вс 14:00
Крылья Советов
0
Локомотив
3
27.10.2016 27 окт. 2016 чт 18:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
27.10.2016 27 окт. 2016 чт 18:00
Крылья Советов
1
Локомотив
3
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 20:30
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 20:30
Локомотив
0
Крылья Советов
0
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
Крылья Советов
0
Локомотив
0
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:30
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 19:30
Локомотив
2
Крылья Советов
0
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:30
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:30
Локомотив
2
Крылья Советов
1
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 15:00
Крылья Советов
2
Локомотив
2
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 16:45
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 16:45
Крылья Советов
0
Локомотив
1
28.07.2012 28 июля 2012 сб 18:00
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
28.07.2012 28 июля 2012 сб 18:00
Локомотив
2
Крылья Советов
0
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 19:00
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 19:00
Локомотив
0
Крылья Советов
0
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 13:00
Крылья Советов
1 : 0
Локомотив
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 13:00
Крылья Советов
1
Локомотив
0
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
07.08.2010 07 авг. 2010 сб 20:00
Крылья Советов
0
Локомотив
0
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010 20 марта 2010 сб 19:00
Локомотив
3
Крылья Советов
0
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 15:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 15:00
Крылья Советов
1
Локомотив
3
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 13:00
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 13:00
Локомотив
2
Крылья Советов
1

Новости

Олич никогда в жизни не побеждал «Локо» – зато Николич побеждает ЦСКА четвертый раз за год
#Ивица Олич
вчера, 23:00
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
1
#Крылья Советов
вчера, 19:55
1
Вратарь «Ахмата» встал на пенальти не по центру, а у штанги. Помогло?
#Виталий Гудиев
вчера, 19:27
«Крылья» сменили вратаря прямо перед серией пенальти. Он вытащил два удара – и клуб в финале Кубка
#Крылья Советов
вчера, 19:18
Глава комитета, клубы, судейская комиссия – все вместе продвинули вечное отстранение судьи Вилкова
#Михаил Вилков
20 апреля, 21:17
Карпин хвалился Песьяковым: это лучший вратарь РПЛ по игре ногами. Теперь тот отдал пас на гол сопернику
#Сергей Песьяков
17 апреля, 18:10
«Локомотив» поддержал Гильерме. Он объявил состав, а фанаты переоделись в специальные футболки
#Гильерме
17 апреля, 17:09
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
# Новости матча
«Локомотив» в десятый раз сыграет в финале Кубка. Чаще до этой стадии доходил ЦСКА
вчера, 23:41
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России. Матч состоится 12 мая в Нижнем Новгороде
вчера, 20:57
«Локомотив» разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России
вчера, 20:56
«Крылья Советов» победили «Ахмат» в полуфинале Кубка, два послематчевых пенальти взял вышедший перед серией Фролов
вчера, 17:58
«Локомотив» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ
17 апреля, 18:28
«Локомотив» сыграет с «Динамо» на нейтральном поле из-за похода Сухины в судейскую
16 апреля, 16:05
РФС отстранил Гильерме от двух игр за провокации фанатов «Спартака». А «Спартак» оштрафовал за расисткие кричалки
13 апреля, 17:56
РФС проверит фанатов «Спартака» после оскорблений Гильерме. Но «Спартак» утверждает, что тот сам их провоцировал
12 апреля, 13:42