Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Суперлига
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Суперлига
Материалы
Новости
Футбол
Новости
Материалы
Матчи
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Квинси Промес
Ивица Олич
Эрлинг Браут Холанд
Артем Дзюба
Роберт Левандовски
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Россия
Бельгия
США
Нидерланды
Англия
Китай
Белоруссия
Нигерия
Шотландия
Косово
Ирландия
Спартак
Барселона
Зенит
Ливерпуль
Крылья Советов
ЦСКА
Реал
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
Лига чемпионов
РПЛ
Евро-2020
Спартак
Лионель Месси
Россия
Криштиану Роналду
Лига Европы
Райан Мэйсон
Златан Ибрагимович
Барселона
АПЛ
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок России
Крылья Советов VS Локомотив
Поделиться:
Крылья Советов - Локомотив: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Крылья Советов
Самара
-:-
Крылья Советов - Локомотив: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Локомотив
Москва
Кубок России, Финал
Кубок России,
Финал
Россия
12 мая 2021, 20:00 МСК
12.05.2021, 20:00 МСК
среда
Cтадион Нижний Новгород
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Крылья Советов
мин
1
Ломаев
Иван Ломаев
5
Горшков
Юрий Горшков
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
18
Зеффан
Мехди Зеффан
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
11
Ежов
Роман Ежов
33
Сергеев
Иван Сергеев
10
Сарвели
Владислав Сарвели
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
81
Овсянников
Богдан Овсянников
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
47
Божин
Сергей Божин
-
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
-
6
Якуба
Денис Якуба
-
7
Хади
Сафа Хади
-
99
Канунников
Максим Канунников
-
69
Голенков
Егор Голенков
-
Тренерский состав
Игорь Осинькин
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
31
Рыбус
Мацей Рыбус
14
Чорлука
Ведран Чорлука
3
Пабло
Пабло
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
76
Мухин
Максим Мухин
6
Баринов
Дмитрий Баринов
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
17
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
9
Смолов
Федор Смолов
25
Камано
Франсуа Камано
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
-
60
Савин
Андрей Савин
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
4
Лысцов
Виталий Лысцов
-
37
Магкеев
Станислав Магкеев
-
11
Серкейра
Мурило Серкейра
-
45
Сильянов
Александр Сильянов
-
11
Миранчук
Антон Миранчук
-
69
Куликов
Даниил Куликов
-
38
Титков
Николай Титков
-
19
Эдер
Эдер
-
88
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Тренерский состав
Марко Николич
Прошлые матчи
30.06.2020
30 июня 2020
вт
18:00
Локомотив
1 : 1
Крылья Советов
30.06.2020
30 июня 2020
вт
18:00
Локомотив
1
Крылья Советов
1
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
03.08.2019
03 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1
Локомотив
2
02.03.2019
02 марта 2019
сб
16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
02.03.2019
02 марта 2019
сб
16:30
Локомотив
2
Крылья Советов
2
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Крылья Советов
0
Локомотив
1
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
18:30
Крылья Советов
3 : 2
Локомотив
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
18:30
Крылья Советов
3
Локомотив
2
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 3
Локомотив
05.03.2017
05 марта 2017
вс
14:00
Крылья Советов
0
Локомотив
3
27.10.2016
27 окт. 2016
чт
18:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
27.10.2016
27 окт. 2016
чт
18:00
Крылья Советов
1
Локомотив
3
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
20:30
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
20:30
Локомотив
0
Крылья Советов
0
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
Крылья Советов
0
Локомотив
0
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:30
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
19:30
Локомотив
2
Крылья Советов
0
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:30
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:30
Локомотив
2
Крылья Советов
1
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
2
Локомотив
2
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
16:45
Крылья Советов
0 : 1
Локомотив
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
16:45
Крылья Советов
0
Локомотив
1
28.07.2012
28 июля 2012
сб
18:00
Локомотив
2 : 0
Крылья Советов
28.07.2012
28 июля 2012
сб
18:00
Локомотив
2
Крылья Советов
0
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
19:00
Локомотив
0
Крылья Советов
0
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
13:00
Крылья Советов
1 : 0
Локомотив
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
13:00
Крылья Советов
1
Локомотив
0
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Локомотив
07.08.2010
07 авг. 2010
сб
20:00
Крылья Советов
0
Локомотив
0
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
Локомотив
3
Крылья Советов
0
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:00
Крылья Советов
1 : 3
Локомотив
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
15:00
Крылья Советов
1
Локомотив
3
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
13:00
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
13:00
Локомотив
2
Крылья Советов
1
Показать еще
Новости
Олич никогда в жизни не побеждал «Локо» – зато Николич побеждает ЦСКА четвертый раз за год
#Ивица Олич
вчера, 23:00
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
1
#Крылья Советов
вчера, 19:55
1
Вратарь «Ахмата» встал на пенальти не по центру, а у штанги. Помогло?
#Виталий Гудиев
вчера, 19:27
«Крылья» сменили вратаря прямо перед серией пенальти. Он вытащил два удара – и клуб в финале Кубка
#Крылья Советов
вчера, 19:18
Глава комитета, клубы, судейская комиссия – все вместе продвинули вечное отстранение судьи Вилкова
#Михаил Вилков
20 апреля, 21:17
Карпин хвалился Песьяковым: это лучший вратарь РПЛ по игре ногами. Теперь тот отдал пас на гол сопернику
#Сергей Песьяков
17 апреля, 18:10
«Локомотив» поддержал Гильерме. Он объявил состав, а фанаты переоделись в специальные футболки
#Гильерме
17 апреля, 17:09
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
«Локомотив» в десятый раз сыграет в финале Кубка. Чаще до этой стадии доходил ЦСКА
вчера, 23:41
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграют в финале Кубка России. Матч состоится 12 мая в Нижнем Новгороде
вчера, 20:57
«Локомотив» разгромил ЦСКА и вышел в финал Кубка России
вчера, 20:56
«Крылья Советов» победили «Ахмат» в полуфинале Кубка, два послематчевых пенальти взял вышедший перед серией Фролов
вчера, 17:58
«Локомотив» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ
17 апреля, 18:28
«Локомотив» сыграет с «Динамо» на нейтральном поле из-за похода Сухины в судейскую
16 апреля, 16:05
РФС отстранил Гильерме от двух игр за провокации фанатов «Спартака». А «Спартак» оштрафовал за расисткие кричалки
13 апреля, 17:56
РФС проверит фанатов «Спартака» после оскорблений Гильерме. Но «Спартак» утверждает, что тот сам их провоцировал
12 апреля, 13:42