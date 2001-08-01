Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
31 июля 2001, 23:00 МСК
31.07.2001, 23:00 МСК
вторник
Составы