Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
24 окт. 1998, 23:00 МСК
24.10.1998, 23:00 МСК
суббота
Составы