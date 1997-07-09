Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
8 июля 1997, 23:00 МСК
8.07.1997, 23:00 МСК
вторник
Составы