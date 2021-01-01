Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
30 окт. 1994, -:- МСК
30.10.1994, -:- МСК
воскресенье
Составы