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Крылья Советов VS Краснодар
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Крылья Советов - Краснодар: 15 апреля 2022 смотреть онлайн
Крылья Советов
Самара
-:-
Крылья Советов - Краснодар: 15 апреля 2022 смотреть онлайн
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
15 апр. 2022, -:- МСК
15.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
18
Чернов
Евгений Чернов
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Сорокин
Егор Сорокин
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
12
Бабурин
Егор Бабурин
-
28
Смольников
Игорь Смольников
-
31
Кайо
Кайо
-
77
Камболов
Руслан Камболов
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Прошлые матчи
15.07.2020
15 июля 2020
ср
18:00
Крылья Советов
0 : 0
Краснодар
15.07.2020
15 июля 2020
ср
18:00
Крылья Советов
0
Краснодар
0
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
4 : 2
Крылья Советов
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
4
Крылья Советов
2
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:30
Краснодар
1 : 0
Крылья Советов
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:30
Краснодар
1
Крылья Советов
0
01.11.2018
01 нояб. 2018
чт
18:00
Крылья Советов
1 : 2
Краснодар
01.11.2018
01 нояб. 2018
чт
18:00
Крылья Советов
1
Краснодар
2
24.09.2018
24 сент. 2018
пн
18:30
Крылья Советов
0 : 3
Краснодар
24.09.2018
24 сент. 2018
пн
18:30
Крылья Советов
0
Краснодар
3
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:00
Краснодар
1 : 1
Крылья Советов
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
19:00
Краснодар
1
Крылья Советов
1
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Краснодар
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
Крылья Советов
1
Краснодар
1
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
Краснодар
3 : 0
Крылья Советов
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
Краснодар
3
Крылья Советов
0
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 4
Краснодар
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
14:00
Крылья Советов
0
Краснодар
4
30.10.2014
30 окт. 2014
чт
19:00
Краснодар
1 : 3
Крылья Советов
30.10.2014
30 окт. 2014
чт
19:00
Краснодар
1
Крылья Советов
3
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
15:00
Крылья Советов
1 : 0
Краснодар
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
15:00
Крылья Советов
1
Краснодар
0
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Краснодар
1 : 1
Крылья Советов
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Краснодар
1
Крылья Советов
1
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:30
Краснодар
0 : 3
Крылья Советов
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:30
Краснодар
0
Крылья Советов
3
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
16:30
Крылья Советов
2 : 2
Краснодар
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
16:30
Крылья Советов
2
Краснодар
2
07.05.2012
07 мая 2012
пн
18:30
Краснодар
0 : 2
Крылья Советов
07.05.2012
07 мая 2012
пн
18:30
Краснодар
0
Крылья Советов
2
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:30
Крылья Советов
1 : 1
Краснодар
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:30
Крылья Советов
1
Краснодар
1
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
19:00
Краснодар
1 : 2
Крылья Советов
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
19:00
Краснодар
1
Крылья Советов
2
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
13:00
Крылья Советов
0 : 0
Краснодар
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
13:00
Крылья Советов
0
Краснодар
0
Новости
Главный шок состава России – Сафонов вдруг стал основным вратарем. С опытом за сборную в полчаса
#Матвей Сафонов
16 июня, 16:12
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Два гола «Локо» – ошибки трех разных защитников «Крыльев»: отдали ассист сопернику, теряли мяч в штрафной, привезли пенальти
#Крылья Советов
12 мая, 21:33
«Крылья» забили супергол в финале Кубка: пасом пяткой усадили Чорлуку, в три передачи разрезали защиту
#Крылья Советов
12 мая, 20:48
Почему «Крылья Советов» так называются? Это самолет, который облетел всю Европу
#Крылья Советов
11 мая, 22:11
Первый матч Гончаренко против ЦСКА после ухода. Получилось грустно – проиграл и не отобрал у него шансы на еврокубки
#Виктор Гончаренко
08 мая, 22:18
Лучший русский бомбардир – парень, который никогда не играл в РПЛ
#Иван Сергеев
05 мая, 17:30
Гончаренко уже тренировал в Краснодаре – был скандал. Его уволили с формулировкой «мягкий характер», в ответ он назвал пару людей дерьмом
#Виктор Гончаренко
06 апреля, 17:49
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Краснодар» расторг контракт со Смольниковым
08 июня, 15:50
Защитник «Краснодара» Рамирес получил российское гражданство, но за сборную России играть не сможет
04 июня, 00:16
Берг, Ари и Камболов покидают «Краснодар»
17 мая, 14:50
«Локомотив» выиграл четыре Кубка России за последние шесть лет, «Крылья» проиграли финал во второй раз
12 мая, 21:56
В матче за Суперкубок России в третий раз подряд сыграют «Зенит» и «Локомотив»
12 мая, 21:56
«Локомотив» в седьмой раз за восемь последних сезонов отобрался в еврокубки
12 мая, 21:56
Пятое место в РПЛ даст право играть в еврокубках после победы «Локомотива» в финале Кубка
12 мая, 21:56