Крылья Советов - Химки: 05 ноября 2021 смотреть онлайн

Крылья Советов
Самара
-:-

Крылья Советов - Химки: 05 ноября 2021 смотреть онлайн

Химки
Химки
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
5 нояб. 2021, -:- МСК
5.11.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Крылья Советов
мин
81
Овсянников
Богдан Овсянников
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Горшков
Юрий Горшков
35
Прищепа
Дмитрий Прищепа
3
Чернов
Никита Чернов
4
Солдатенков
Александр Солдатенков
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
8
Витюгов
Максим Витюгов
22
Ефремов
Дмитрий Ефремов
33
Сергеев
Иван Сергеев
69
Голенков
Егор Голенков
Запасные
39
Фролов
Евгений Фролов
-
1
Ломаев
Иван Ломаев
-
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
-
47
Божин
Сергей Божин
-
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
11
Ежов
Роман Ежов
-
52
Смирнов
Данила Смирнов
-
7
Хади
Сафа Хади
-
57
Тюрин
Владислав Тюрин
-
12
Корниленко
Сергей Корниленко
-
10
Сарвели
Владислав Сарвели
-
Главный тренер
Игорь Осинькин
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко

Прошлые матчи

22.02.2021 22 февр. 2021 пн 14:30
Химки
0 : 4
Крылья Советов
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 14:30
Химки
0
Крылья Советов
4
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 0
Химки
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 14:00
Крылья Советов
2
Химки
0
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
Химки
0 : 2
Крылья Советов
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
Химки
0
Крылья Советов
2
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 13:15
Химки
1 : 3
Крылья Советов
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 13:15
Химки
1
Крылья Советов
3
10.04.2009 10 апр. 2009 пт 17:00
Крылья Советов
3 : 0
Химки
10.04.2009 10 апр. 2009 пт 17:00
Крылья Советов
3
Химки
0
14.09.2008 14 сент. 2008 вс 14:00
Крылья Советов
3 : 0
Химки
14.09.2008 14 сент. 2008 вс 14:00
Крылья Советов
3
Химки
0
26.04.2008 26 апр. 2008 сб 17:30
Химки
1 : 0
Крылья Советов
26.04.2008 26 апр. 2008 сб 17:30
Химки
1
Крылья Советов
0
11.11.2007 11 нояб. 2007 вс 14:00
Химки
4 : 1
Крылья Советов
11.11.2007 11 нояб. 2007 вс 14:00
Химки
4
Крылья Советов
1
10.03.2007 10 марта 2007 сб 16:00
Крылья Советов
1 : 0
Химки
10.03.2007 10 марта 2007 сб 16:00
Крылья Советов
1
Химки
0

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