Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
28 июля 2000, 23:00 МСК
28.07.2000, 23:00 МСК
пятница
Составы