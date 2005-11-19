Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
19 нояб. 2005, -:- МСК
19.11.2005, -:- МСК
суббота
Составы