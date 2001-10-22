Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
21 окт. 2001, 23:00 МСК
21.10.2001, 23:00 МСК
воскресенье
Составы