Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
26 авг. 2000, 23:00 МСК
26.08.2000, 23:00 МСК
суббота
Составы