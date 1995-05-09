Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:4
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
8 мая 1995, 23:00 МСК
8.05.1995, 23:00 МСК
понедельник
Составы