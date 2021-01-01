Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
18 сент. 1994, 23:00 МСК
18.09.1994, 23:00 МСК
воскресенье
Составы