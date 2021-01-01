Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
15 мая 1993, 23:00 МСК
15.05.1993, 23:00 МСК
суббота
Составы