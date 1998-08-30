Матч завершен
Крылья Советов
Самара
0:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
29 авг. 1998, 23:00 МСК
29.08.1998, 23:00 МСК
суббота
Составы