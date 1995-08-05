Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
4 авг. 1995, 23:00 МСК
4.08.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы